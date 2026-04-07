Erste Schätzungen: Hexcel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hexcel wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,429 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hexcel in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 485,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 456,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD, gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 2,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at