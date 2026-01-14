Erste Schätzungen: Hexpol (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hexpol (B) veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,30 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,02 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,32 Milliarden SEK gegenüber 4,69 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,98 SEK im Vergleich zu 6,45 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 19,36 Milliarden SEK, gegenüber 20,44 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at