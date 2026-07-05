Erste Schätzungen: Hexpol (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hexpol (B) präsentiert in der voraussichtlich am 20.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,46 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,56 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,05 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,00 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,61 SEK, gegenüber 5,64 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 19,01 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 19,32 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at