Erste Schätzungen: Hexpol (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hexpol (B) wird voraussichtlich am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,56 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hexpol (B) 1,75 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 10,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,83 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,38 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,67 SEK aus. Im Vorjahr waren 5,64 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 18,67 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 19,32 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at