Erste Schätzungen: HF Sinclair stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HF Sinclair wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,94 USD je Aktie gegenüber 1,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HF Sinclair in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 32,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,87 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at