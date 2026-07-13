HF Sinclair Corporation Aktie

HF Sinclair Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHPC / ISIN: US4039491000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HF Sinclair stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HF Sinclair wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,94 USD je Aktie gegenüber 1,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HF Sinclair in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 32,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,87 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HF Sinclair Corporation

mehr Nachrichten