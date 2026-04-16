HF Sinclair Corporation Aktie

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WKN DE: A3DHPC / ISIN: US4039491000

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HF Sinclair stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HF Sinclair wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass HF Sinclair im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,073 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,020 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,18 Prozent auf 6,76 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,08 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29,44 Milliarden USD, gegenüber 26,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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