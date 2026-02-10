Erste Schätzungen: High Liner Foods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

High Liner Foods lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,188 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 257,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 328,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,27 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,59 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at