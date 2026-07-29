High Liner Foods Aktie
WKN: 872694 / ISIN: CA4296951094
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: High Liner Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
High Liner Foods wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,263 USD je Aktie gegenüber 0,390 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 262,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 331,8 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,70 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,13 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,43 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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