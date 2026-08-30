High Tide Aktie
WKN DE: A3CMT9 / ISIN: CA42981E4013
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30.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: High Tide gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
High Tide wird voraussichtlich am 14.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,018 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet worden.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 28,87 Prozent auf 192,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,051 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,620 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 744,9 Millionen CAD, gegenüber 594,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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