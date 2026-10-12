Highwoods Properties Aktie
WKN: 891252 / ISIN: US4312841087
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Highwoods Properties legt Quartalsergebnis vor
Highwoods Properties stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,218 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 81,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 215,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,45 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 863,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 811,4 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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