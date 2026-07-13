Erste Schätzungen: Highwoods Properties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Highwoods Properties wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,573 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 212,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 201,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 858,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 811,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at