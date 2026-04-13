Highwoods Properties Aktie
WKN: 891252 / ISIN: US4312841087
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Highwoods Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Highwoods Properties wird voraussichtlich am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,108 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Highwoods Properties in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 209,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 201,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,646 USD je Aktie, gegenüber 1,45 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 845,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 811,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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