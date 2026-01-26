Erste Schätzungen: Highwoods Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Highwoods Properties wird voraussichtlich am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Highwoods Properties für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,196 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 207,5 Millionen USD gegenüber 206,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,19 USD im Vergleich zu 0,940 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 812,6 Millionen USD, gegenüber 831,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

