WKN DE: A3CVS1 / ISIN: US4316361090

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hillman Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hillman Solutions präsentiert in der voraussichtlich am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,096 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hillman Solutions noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hillman Solutions nach den Prognosen von 7 Analysten 371,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 349,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,583 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,56 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hillman Solutions Corp.

Analysen zu Hillman Solutions Corp.

Aktien in diesem Artikel

Hillman Solutions Corp. 9,37 -1,16% Hillman Solutions Corp.

