Erste Schätzungen: Hillman Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

Hillman Solutions lässt sich voraussichtlich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hillman Solutions die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,076 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hillman Solutions einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent auf 372,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 359,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,577 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,200 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,55 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at