Hillman Solutions Aktie
WKN DE: A3CVS1 / ISIN: US4316361090
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hillman Solutions vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hillman Solutions wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,207 USD. Dies würde einem Zuwachs von 72,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hillman Solutions 0,120 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 460,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hillman Solutions einen Umsatz von 424,9 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,587 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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