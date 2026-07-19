Erste Schätzungen: Hillman Solutions zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hillman Solutions präsentiert voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,168 USD. Dies würde einem Zuwachs von 110,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hillman Solutions 0,080 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 433,6 Millionen USD gegenüber 402,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,583 USD im Vergleich zu 0,200 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,55 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at