Himalaya Shipping Aktie
WKN DE: A3C5E7 / ISIN: BMG4660A1036
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Himalaya Shipping präsentiert Quartalsergebnisse
Himalaya Shipping wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Himalaya Shipping im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,707 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Himalaya Shipping im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 60,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 59,97 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 208,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 131,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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