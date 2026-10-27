Himalaya Shipping Aktie

Himalaya Shipping für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5E7 / ISIN: BMG4660A1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Himalaya Shipping präsentiert Quartalsergebnisse

Himalaya Shipping wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Himalaya Shipping im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,707 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Himalaya Shipping im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 60,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 59,97 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 208,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 131,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Himalaya Shipping Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Himalaya Shipping Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Himalaya Shipping Ltd Registered Shs 15,16 2,57% Himalaya Shipping Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas tiefer erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt kaum verändert in den Handel einsteigen dürfte, wird der deutsche Leitindex etwas schwächer erwartet. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen