Erste Schätzungen: Himalaya Shipping veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Himalaya Shipping wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,493 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2365,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Himalaya Shipping 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 50,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 69,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Himalaya Shipping 29,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,85 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 197,9 Millionen USD, gegenüber 131,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at