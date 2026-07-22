Erste Schätzungen: Himax Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Himax Technologies wird voraussichtlich am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,110 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 1,97 Prozent auf 223,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Himax Technologies noch 218,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,400 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,260 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 933,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 832,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at