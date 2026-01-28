Erste Schätzungen: Himax Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Himax Technologies veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,035 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Himax Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 15,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,245 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 831,5 Millionen USD, gegenüber 905,2 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at