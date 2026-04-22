Erste Schätzungen: Himax Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Himax Technologies wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,045 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 59,09 Prozent verringert. Damals waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 9,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 215,0 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Himax Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 195,0 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,225 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 844,3 Millionen USD, gegenüber 832,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at