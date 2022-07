Erste Schätzungen: Hims Hers Health A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hims Hers Health A wird voraussichtlich am 08.08.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,081 USD. Dies würde einen Verlust von 62,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Hims Hers Health A -0,050 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 103,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 71,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hims Hers Health A einen Umsatz von 60,7 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,280 USD, gegenüber -0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 422,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 271,9 Millionen USD generiert wurden.

