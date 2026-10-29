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WKN DE: A3EUNP / ISIN: INE066F01020

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hindustan Aeronautics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hindustan Aeronautics wird voraussichtlich am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 28,22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 24,96 INR je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 66,29 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Hindustan Aeronautics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 75,00 Milliarden INR aus.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 148,70 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 136,30 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 25 Analysten auf durchschnittlich 375,83 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 319,35 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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