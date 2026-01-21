Erste Schätzungen: Hindustan Unilever präsentiert Quartalsergebnisse

Hindustan Unilever wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 10,98 INR aus. Im letzten Jahr hatte Hindustan Unilever einen Gewinn von 12,70 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 24 Analysten einen Zuwachs von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 160,65 Milliarden INR gegenüber 158,18 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 39 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 45,16 INR, gegenüber 45,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 41 Analysten durchschnittlich auf 656,38 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 628,81 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at