Hindustan Unilever Aktie
WKN: 946066 / ISIN: INE030A01027
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hindustan Unilever stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hindustan Unilever wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 10,99 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 10,48 INR erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hindustan Unilever in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 160,76 Milliarden INR im Vergleich zu 156,70 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 33 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 45,03 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 45,32 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 36 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 644,92 Milliarden INR, gegenüber 628,81 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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