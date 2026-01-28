Hindustan Unilever Aktie

Hindustan Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 946066 / ISIN: INE030A01027

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hindustan Unilever stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hindustan Unilever wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,98 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hindustan Unilever 12,70 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hindustan Unilever in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 160,65 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 158,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 38 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 45,21 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 45,32 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 41 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 656,38 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 628,81 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Hindustan Unilever Ltd. 2 386,90 -0,63% Hindustan Unilever Ltd.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

