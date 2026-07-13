Erste Schätzungen: Hindustan Unilever stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hindustan Unilever lädt voraussichtlich am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 11,78 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,73 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hindustan Unilever nach den Prognosen von 22 Analysten 172,66 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 165,14 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 38 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 48,22 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 64,01 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 39 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 696,98 Milliarden INR, gegenüber 643,33 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at