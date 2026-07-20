Hinge Health a Aktie
WKN DE: A412WK / ISIN: US4333131039
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hinge Health, A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hinge Health, A äußert sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,615 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 44,85 Prozent auf 201,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hinge Health, A noch 139,1 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,60 USD, gegenüber -5,360 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 822,2 Millionen USD im Vergleich zu 587,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hinge Health, Incorporation. Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Hinge Health, A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Hinge Health, A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Hinge Health, A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Hinge Health, A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Hinge Health, Incorporation. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Hinge Health, Incorporation. Registered Shs -A-
|87,09
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.