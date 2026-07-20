Erste Schätzungen: Hinge Health, A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hinge Health, A äußert sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,615 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 44,85 Prozent auf 201,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hinge Health, A noch 139,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,60 USD, gegenüber -5,360 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 822,2 Millionen USD im Vergleich zu 587,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at