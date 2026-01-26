Erste Schätzungen: Hinge Health, A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hinge Health, A stellt voraussichtlich am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,413 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Hinge Health, A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 156,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,150 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 572,3 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 390,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at