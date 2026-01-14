Hino Motors Aktie

Hino Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853852 / ISIN: JP3792600003

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Hino Motors gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hino Motors öffnet voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 25,75 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -79,720 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 432,66 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 405,84 Milliarden JPY aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,16 JPY, wohingegen im Vorjahr noch -379,340 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.570,11 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.697,23 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hino Motors Ltd.

Analysen zu Hino Motors Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Hino Motors Ltd. 2,16 0,93% Hino Motors Ltd.

ATX im Minus -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex bewegt sich knapp im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.
