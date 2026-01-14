HINO MOTORS Aktie

WKN: 766633 / ISIN: US4334062043

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: HINO MOTORS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HINO MOTORS wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -5,230 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,62 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 7,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD, gegenüber -24,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 10,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

