Hippo Holdings Aktie
WKN DE: A3DU9Y / ISIN: US4335392027
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hippo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hippo wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,173 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Hippo nach den Prognosen von 6 Analysten 139,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 117,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 569,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 468,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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