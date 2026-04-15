Erste Schätzungen: Hippo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hippo lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,132 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hippo einen Verlust von -1,910 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 126,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,3 Millionen USD in den Büchern standen.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,253 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 587,6 Millionen USD, gegenüber 468,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at