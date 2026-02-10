Hippo Holdings Aktie

Hippo Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DU9Y / ISIN: US4335392027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hippo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hippo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Hippo im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 121,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,79 Prozent gesteigert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD im Vergleich zu -1,640 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 469,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 372,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hippo Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Hippo Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hippo Holdings Inc Registered Shs 28,85 1,02% Hippo Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Rot -- DAX stabil -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne klare Richtung. Der deutsche Leitindex steigt. Die US-Börsen bewegen sich im grünen Bereich. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen