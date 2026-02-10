Hippo Holdings Aktie
WKN DE: A3DU9Y / ISIN: US4335392027
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hippo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hippo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Hippo im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 121,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,79 Prozent gesteigert.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD im Vergleich zu -1,640 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 469,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 372,1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
