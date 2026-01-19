HIROSE ELECTRIC Aktie

WKN: 863831 / ISIN: JP3799000009

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HIROSE ELECTRIC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HIROSE ELECTRIC präsentiert in der voraussichtlich am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 242,03 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 297,08 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 52,61 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,90 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 916,33 JPY, gegenüber 976,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 202,90 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 189,42 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu HIROSE ELECTRIC CO.LTD.

Analysen zu HIROSE ELECTRIC CO.LTD.

Aktien in diesem Artikel

HIROSE ELECTRIC CO.LTD. 17 820,00 0,25% HIROSE ELECTRIC CO.LTD.

