HIROSE ELECTRIC Aktie
WKN: 863831 / ISIN: JP3799000009
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HIROSE ELECTRIC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
HIROSE ELECTRIC präsentiert in der voraussichtlich am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 242,03 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 297,08 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 52,61 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,90 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 916,33 JPY, gegenüber 976,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 202,90 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 189,42 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIROSE ELECTRIC CO.LTD.
|
06:21
|Erste Schätzungen: HIROSE ELECTRIC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: HIROSE ELECTRIC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: HIROSE ELECTRIC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: HIROSE ELECTRIC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: HIROSE ELECTRIC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu HIROSE ELECTRIC CO.LTD.
Aktien in diesem Artikel
|HIROSE ELECTRIC CO.LTD.
|17 820,00
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.