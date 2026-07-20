HIROSE ELECTRIC Aktie

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WKN: 863831 / ISIN: JP3799000009

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HIROSE ELECTRIC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HIROSE ELECTRIC wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 248,91 JPY je Aktie gegenüber 213,58 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 16,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 56,93 Milliarden JPY gegenüber 48,97 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1132,33 JPY aus. Im Vorjahr waren 991,91 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 234,75 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 211,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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