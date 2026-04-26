Erste Schätzungen: HIROSE ELECTRIC präsentiert Quartalsergebnisse

HIROSE ELECTRIC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 169,07 JPY. Im Vorjahresquartal waren 161,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 45,00 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 51,45 Milliarden JPY aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 949,57 JPY, gegenüber 976,33 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 206,80 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 189,42 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at