Erste Schätzungen: HIS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HIS wird voraussichtlich am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 15,93 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HIS 3,81 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 91,34 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 109,40 JPY im Vergleich zu 63,16 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 404,58 Milliarden JPY, gegenüber 373,11 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at