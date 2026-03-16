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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hisense Kelon Electrical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hisense Kelon Electrical präsentiert voraussichtlich am 31.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,374 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hisense Kelon Electrical 0,430 HKD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 21,42 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 23,97 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,46 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,67 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 93,82 Milliarden CNY, gegenüber 100,28 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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