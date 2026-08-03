Erste Schätzungen: Hisense Kelon Electrical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hisense Kelon Electrical wird voraussichtlich am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,621 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,740 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 23,71 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 26,44 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 CNY, gegenüber 2,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 90,74 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 95,10 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at