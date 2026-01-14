Erste Schätzungen: Hitachi Construction Machinery gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hitachi Construction Machinery wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Hitachi Construction Machinery für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 87,61 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 141,66 JPY je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 331,17 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 355,74 JPY, gegenüber 382,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1.349,90 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.371,29 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at