Erste Schätzungen: Hitachi Construction Machinery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hitachi Construction Machinery lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hitachi Construction Machinery die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 68,98 JPY gegenüber 53,03 JPY im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 323,29 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 5,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 306,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 395,54 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 344,06 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.452,62 Milliarden JPY, gegenüber 1.405,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at