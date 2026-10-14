Hitachi Construction Machinery Aktie
WKN: 869254 / ISIN: JP3787000003
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hitachi Construction Machinery vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hitachi Construction Machinery äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 121,25 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 124,43 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 369,93 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 347,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 429,36 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 344,06 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.488,98 Milliarden JPY, gegenüber 1.405,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hitachi Construction Machinery Co LtdShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Hitachi Construction Machinery vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Hitachi Construction Machinery zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Hitachi Construction Machinery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Hitachi Construction Machinery Co LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Hitachi Construction Machinery Co LtdShs
|31,22
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.