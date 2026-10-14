Hitachi Construction Machinery Aktie

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WKN: 869254 / ISIN: JP3787000003

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hitachi Construction Machinery vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hitachi Construction Machinery äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 121,25 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 124,43 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 369,93 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 347,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 429,36 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 344,06 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.488,98 Milliarden JPY, gegenüber 1.405,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

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