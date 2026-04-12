Erste Schätzungen: Hitachi legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hitachi wird voraussichtlich am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen, dass Hitachi für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,248 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,85 Prozent auf 19,44 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,880 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 67,53 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 64,17 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at