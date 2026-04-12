Erste Schätzungen: Hitachi legt Quartalsergebnis vor

Hitachi präsentiert in der voraussichtlich am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 38,45 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Hitachi einen Gewinn von 40,35 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 9,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3.022,36 Milliarden JPY gegenüber 2.772,15 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 178,52 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 133,85 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 10.541,40 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 9.783,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at