Erste Schätzungen: Hitachi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitachi lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hitachi die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,230 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hitachi ein EPS von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hitachi in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 15,50 Milliarden USD im Vergleich zu 15,62 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,17 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 70,56 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 70,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at