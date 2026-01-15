Erste Schätzungen: Hitachi Maxell legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitachi Maxell veröffentlicht voraussichtlich am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Hitachi Maxell im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,50 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 56,48 JPY je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,47 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Hitachi Maxell für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 32,24 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 177,07 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 93,12 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 129,22 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 129,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at