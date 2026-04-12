Erste Schätzungen: Hitachi Maxell zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hitachi Maxell äußert sich voraussichtlich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 49,17 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -32,350 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,22 Prozent auf 32,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hitachi Maxell noch 34,22 Milliarden JPY umgesetzt.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 186,07 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 93,12 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 128,42 Milliarden JPY, gegenüber 129,81 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at