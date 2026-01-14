Erste Schätzungen: Hitachi präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hitachi wird voraussichtlich am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 39,36 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 30,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,42 Prozent auf 2.598,85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.465,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 179,72 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 133,85 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10.322,97 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 9.783,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at